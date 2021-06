Het aantal coronabesmettingen bij de Copa América in Brazilië is maandag opgelopen tot 140. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL is desondanks tevreden met hoe het toernooi verloopt.

De 140 positieve gevallen komen voort uit een totaal van 15.235 testen, wat neerkomt op 0,9 procent.

"Uit dit lage percentage blijkt dat we in staat zijn dit evenement op een verantwoorde manier te houden", meldt de CONMEBOL in een verklaring. "De protocollen waaronder wordt gespeeld, zijn goed."

Het is niet precies bekend wie er tot de besmette personen horen. Wel is duidelijk dat in alle vier de speelsteden (Rio de Janeiro, Brasilia, Cuiaba en Goiania) coronagevallen zijn geconstateerd.

Er is veel kritiek op Brazilië, dat zwaar is getroffen door het coronavirus, maar wél de organisatie van de Copa América op zich nam. Argentinië was vanwege COVID-19 juist afgehaakt en Colombia zag wegens politieke onrust een rol als organisator ook niet zitten.

Vanwege de zorgwekkende situatie in Brazilië probeerden actiegroepen vorige week nog via de rechter af te dwingen dat de Copa América afgelast zou worden, maar het Hooggerechtshof in Brazilië besloot het toernooi voor Zuid-Amerikaanse landen door te laten gaan.