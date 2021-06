Oostenrijk heeft zich maandag voor de eerste keer geplaatst voor de achtste finales van een EK. In het Roemeense Boekarest won de ploeg van bondscoach Franco Foda met 1-0 van Oekraïne. Oekraïne maakt als nummer drie van de poule van Oranje ook nog kans op een plek bij de laatste zestien.

Christoph Baumgartner zorgde in de 21e minuut voor het enige doelpunt van de wedstrijd. De speler van Hoffenheim tikte binnen uit een corner, kort nadat hij minuten lang op de grond lag met een hoofdblessure. Baumgartner kreeg na zijn goal opnieuw last van zijn hoofd en moest tien minuten na de 1-0 alsnog het veld definitief verlaten.

Oostenrijk, dat in de eerste EK-wedstrijd ook al drie punten pakte tegen Noord-Macedonië (3-1) en daardoor achter Oranje als tweede eindigt in groep C, stond voor de derde keer op het Europese eindtoernooi, maar kwam nog nooit verder dan de groepsfase.

In de achtste finales neemt Oostenrijk het zaterdag om 21.00 uur op tegen Italië, dat met negen punten als eerste eindigde in groep A. Italië-Oostenrijk is de eerste achtste finale die al bekend is.

Oekraïne moet hopen dat het bij de vier beste nummers drie eindigt. De ploeg van bondscoach Andriy Shevchenko won alleen van Noord-Macedonië (2-1) en weet in ieder geval al zeker dat het achter Zwitserland staat. De Zwitsers eindigden met vier punten als derde in groep A.

Later op maandag valt met Finland-België en Rusland-Denemarken ook de beslissing in groep B, waar de Belgen al zeker zijn van een plek bij de laatste zestien. Rusland, Finland en Denemarken kunnen allemaal nog tweede of derde worden.

Baumgartner scoort ondanks hoofdblessure

Oostenrijk was met name in de eerste helft veel beter dan Oekraïne en kreeg verschillende mogelijkheden om de score al voor rust veel hoger uit te laten vallen.

Over de goal van Baumgartner zal nog lang worden nagepraat. De 21-jarige middenvelder van Hoffenheim ging in de achttiende minuut naar de grond na een kopduel met Illya Zabarni. Baumgartner had een aantal minuten nodig om weer volledig bij de wereld te komen.

Bij een Oostenrijkse corner mocht Baumgartner het veld weer betreden, waarna het direct raak voor hem was. Met een knappe beweging wist hij zijn voet tegen de bal te krijgen om zo al vroeg de eindstand te bepalen. Even later moest hij zich alsnog laten vervangen.

Na rust was het spelbeeld niet veel anders in de Arena Nationala, al mocht Oekraïne wel vaker de bal hebben. De grootste mogelijkheid op de gelijkmaker was in de 87e minuut voor Roman Yaremchuk, maar zijn poging ging van dichtbij voorlangs.