Manchester City lijkt er alles aan te doen om Harry Kane deze zomer aan te trekken. Volgens Sky Sports en The Guardian heeft de Premier League-kampioen een bod van 100 miljoen Britse pond (bijna 117 miljoen euro) uitgebracht op de spits.

Met dat bedrag zou Manchester City een clubrecord vestigen. Op dit moment is Kevin De Bruyne de duurste aankoop van de Engelse topclub. De Belg kwam in 2015 voor 76 miljoen euro over van VfL Wolfsburg.

Naar verluidt is City ook bereid om spelers in de deal te betrekken. De club is op zoek naar een opvolger van Sergio Agüero, die eind vorige maand transfervrij naar FC Barcelona vertrok.

Tottenham-voorzitter Daniel Levy zou juist vastbesloten zijn om Kane te behouden. Naar verluidt vragen de 'Spurs' ruim 140 miljoen euro voor de aanvoerder van Engeland.

De 27-jarige Kane, die zelf wel open lijkt te staan voor een transfer, heeft bij Tottenham nog een contract tot medio 2024. Hij is op dit moment met Engeland actief op het EK.

Harry Kane werd in het EK-duel met Schotland een kwartier voor tijd naar de kant gehaald door bondscoach Gareth Southgate. Foto: ANP

City-voorzitter beloofde eerder al grote aankopen

Begin deze maand liet Manchester City-voorzitter Khaldoon Al Mubarak al weten dat deze zomer grote aankopen zullen worden gedaan. De club vindt dat er ondanks het succesvolle seizoen versterkingen nodig zijn.

'The Citizens' veroverden afgelopen seizoen de landstitel en de League Cup en bereikten de finale van de Champions League. De ploeg van manager Josep Guardiola greep echter naast de eindzege in het Europese miljoenenbal door een 1-0-nederlaag tegen Chelsea.