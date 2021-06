Daniëlle van de Donk verruilt Arsenal na zes jaar voor Olympique Lyon. De middenvelder van de Oranjevrouwen tekent een contract voor twee seizoenen bij de Franse club, die ook nog Christiane Endler en Signe Bruun aan de selectie toevoegt.

De 29-jarige Van de Donk begon haar loopbaan in 2008 bij Willem II en speelde vervolgens ook nog voor VVV-Venlo, PSV en het Zweedse Göteborg FC. Bij Arsenal was ze de laatste jaren een vaste waarde.

Van de Donk, die 114 interlands achter haar naam heeft staan, komt bij Lyon terecht bij de nummer twee van het afgelopen seizoen in Frankrijk. Lyon won vanaf 2016 tot en met 2020 in elk seizoen de Champions League, maar verloor in het afgelopen seizoen in de kwartfinales.

De Nederlandse speelde de afgelopen jaren in Londen samen met Vivianne Miedema en Jill Roord. Roord vertrekt deze zomer ook bij Arsenal. De 24-jarige middenvelder verkast naar VfL Wolfsburg. Miedema werd onlangs in verband gebracht met een transfer naar Lyon, maar de spits wil haar contract bij Arsenal uitdienen. Ze ligt nog een jaar vast in Londen.

Lyon presenteerde ook Endler en Bruun als nieuwe aanwinsten. De 29-jarige Endler komt over van Paris Saint-Germain. De keeper uit Chili tekent voor drie jaar. Bruun tekent net als Van de Donk voor twee jaar. De 23-jarige Deense aanvaller komt eveneens over van PSG.