Arne Slot denkt niet dat de speelstijl die hij voor ogen heeft voor Feyenoord heel nieuw zal zijn voor de spelers. De oud-coach van AZ gaat wel meer eisen van de selectie.

"Het is niet zo dat we iets gaan doen waar de jongens nog nooit van gehoord hebben. De taken zijn niet nieuw voor hen, maar ze moeten hun taak constant op hoog tempo uitvoeren. Dat is het verschil tussen de absolute top en iets daaronder", zei Slot maandag op een persconferentie na zijn eerste training bij Feyenoord.

"De verhoudingen qua druk zetten zullen iets anders zijn dan vorig seizoen. Maar ik heb Feyenoord het afgelopen seizoen ook vaak dominant zien voetballen. De spelers moeten herkennen wat ze in die wedstrijden goed deden. En als we dat vaker en beter kunnen doen, zullen we hopelijk ook meer stabilisatie krijgen in de prestaties."

Feyenoord is op zoek naar versterkingen, zeker aan de rechterkant van de defensie. "De zoektocht gaat prima. Niet zo lang geleden hebben we een aantal nieuwe scouts gekregen, maar Frank (Arnesen, de technisch directeur, red.) en ik zijn daar natuurlijk al langer mee bezig", aldus de 42-jarige Slot.

"We hebben niet veel geld, dus we moeten kritisch met de beschikbare financiën omgaan. Het heeft niet zoveel zin om op zoek te gaan naar spelers die minimaal tien miljoen euro kosten. Het kunnen ook jongens zijn die een klein bedrag kosten. Onder de transfervrije spelers bevinden zich niet veel spelers die wij zoeken, dus dan kom je ook bij huurlingen uit."

Guus Til tijdens zijn eerste training bij Feyenoord. Guus Til tijdens zijn eerste training bij Feyenoord. Foto: ANP

Til: 'Slot weet hoe hij mij in mijn kracht kan gebruiken'

In die laatste categorie valt Guus Til, die voor een seizoen wordt gehuurd van Spartak Moskou. Daar kwam hij twee jaar geleden in zijn eerste seizoen weinig in actie, wat ook afgelopen seizoen op huurbasis bij SC Freiburg het geval was.

"Dat lag ook voor een deel aan pech", zei Til daar maandag over. "Bij Spartak en Freiburg kreeg ik steeds te maken met een ander systeem waarin ik niet paste. Maar spelers die echt goed zijn, zullen altijd spelen. Dus het zal ook wel aan mij liggen."

"Voor mijn gevoel ben ik wedstrijdfit. Ik heb ontzettend hard getraind. Ik heb niet veel gespeeld, maar ik heb het gevoel dat ik dat snel weer kan oppakken. Slot weet hoe hij mij in mijn kracht kan gebruiken, dat was een belangrijke reden om hierheen te gaan. Mijn kracht ligt in het afjagen van de tegenstander. Slot wil ook vroeg beginnen met jagen. Daarvoor moet iedereen fit zijn."

De eerste officiële wedstrijden van Arne Slot bij Feyenoord staan volgende maand al op het programma. Op 22 en 29 juli is FK Decic uit Montenegro of FC Drita uit Kosovo de tegenstander in de tweede voorronde van de Conference League. Op 15 augustus openen de Rotterdammers de competitie met een uitwedstrijd tegen Willem II.