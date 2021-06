Bij de wedstrijd tussen PSV en Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League zijn 35.000 toeschouwers welkom. Dat betekent dat de wedstrijd op woensdag 21 juli in een uitverkocht Philips Stadion kan worden afgewerkt.

Supporters die een ticket aanschaffen, dienen via de CoronaCheck-app een toegangscode te kunnen overleggen. Bij geen volledige vaccinatie of herstelbewijs is een negatieve uitslag van een (gratis) toegangstest vereist. De wedstrijd begint om 21.00 uur.

Als voorbereiding op dit duel speelt PSV een week eerder op woensdag in het Philips Stadion een oefenwedstrijd tegen het Griekse PAOK (aftrap 20.00 uur). Ook bij deze wedstrijd zijn 35.000 toeschouwers toegestaan onder dezelfde voorwaarden.

PSV speelt een week later in Istanboel de return tegen Galatasaray. De Eindhovenaren zullen in totaal drie clubs moeten verslaan om toegelaten te worden tot de groepsfase van de Champions League. Mocht PSV worden uitgeschakeld door de Turken, dan moet het verder in de derde voorronde van de Europa League.

Met Ryan Babel, Ryan Donk en Halil Dervisoglu heeft Galatasaray drie voormalige Eredivisie-spelers in de gelederen. De club uit Istanboel eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Turkse Süper Lig met evenveel punten als kampioen Besiktas. PSV werd tweede in de Eredivisie op zestien punten van kampioen Ajax.