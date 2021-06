Nicolai Jørgensen ontbreekt maandag bij Feyenoord op de eerste training van Arne Slot, zo melden Voetbal International en Rijnmond. De nieuwe hoofdtrainer geeft later op de dag een persconferentie.

Naast Jørgensen zijn EK-gangers Steven Berghuis, Orkun Kökçü en Róbert Bozeník nog niet aanwezig op trainingscomplex 1908. Zij sluiten later in de voorbereiding aan. Opvallend genoeg is Nick Marsman er wel bij. Tot zijn vertrek naar Inter Miami zal hij blijven meetrainen bij Feyenoord.

Middenvelders Guus Til en Francesco Antonucci werken hun eerste training bij Feyenoord af. De Belg Antonucci werd vorig jaar al vastgelegd door de Rotterdammers, maar werd in het afgelopen seizoen nog verhuurd aan FC Volendam. Til wordt door Feyenoord voor een jaar gehuurd van Spartak Moskou.

Over een maand staan voor Slot zijn eerste officiële wedstrijden met Feyenoord al op het programma. Op 22 en 29 juli is FK Decic uit Montenegro of FC Drita uit Kosovo de tegenstander in de tweede voorronde van de Conference League.

Zaterdag staat de eerste oefenwedstrijd voor Feyenoord op het programma. KAA Gent is dan de tegenstander. Op 3 juli oefent de nummer vijf van het afgelopen Eredivisie-seizoen tegen AEK Athene. De competitie wordt op 15 augustus geopend met een uitwedstrijd tegen Willem II.