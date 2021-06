Ajax speelt op 24 juli in de voorbereiding op het nieuwe seizoen een oefenwedstrijd tegen Bayern München. De wedstrijd wordt afgewerkt in de Allianz Arena in München.

De oefenwedstrijd begint die zaterdag om 16.30 uur. Ajax reist na het duel door naar het Oostenrijkse Bramberg voor een trainingskamp.

Ajax en Bayern München troffen elkaar voor het laatst in 2018 in de groepsfase van de Champions League. Het duel in München eindigde in 1-1 en in de Johan Cruijff ArenA werd het na een spektakelstuk 3-3.

De oefenwedstrijd tegen Bayern is voor Ajax een van de laatste krachtmetingen in de aanloop naar het nieuwe seizoen. De Amsterdammers spelen op 7 augustus in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV.

Een week later begint de Eredivisie en die opent Ajax op 14 augustus met een thuiswedstrijd tegen NEC. Op 16 juli, ruim een week voor het duel met Bayern, oefent Ajax al in België tegen Anderlecht.