FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta gelooft nog steeds in de haalbaarheid van de Super League, zo liet hij zondag tijdens een algemene vergadering van de Catalaanse club weten. De 58-jarige Spanjaard haalde daarbij ook fel uit naar de UEFA.

"Het project leeft nog steeds", zei Laporta tijdens de bijeenkomst. Daarbij claimde hij dat de nieuwe topcompetitie voor Barcelona minimaal 700 miljoen euro per seizoen aan inkomsten zou generen.

FC Barcelona, Real Madrid en Juventus zijn de enige drie clubs van de oorspronkelijk twaalf Super League-deelnemers die nog altijd geloven in de oprichting van een nieuwe Europese elitecompetitie. De UEFA dreigde met harde sancties, maar eerder deze week werd duidelijk dat de drie clubs volgend seizoen 'gewoon' aan de Champions League deelnemen.

"De UEFA was een strafzaak tegen ons begonnen en dreigde dat we niet in de Champions League mochten spelen als we onze excuses niet zouden aanbieden en geen boete zouden betalen", aldus Laporta. "De tijd heeft ons gelijk gegeven. De UEFA heeft de zaak ingetrokken en ons toegelaten tot de Champions League. We zullen onze excuses niet aanbieden, omdat we over ons eigen lot willen beslissen."

'Denk dat Engelse clubs nu spijt hebben'

Naast Barcelona, Real en Juventus kondigden ook Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United en Tottenham Hotspur in april aan dat ze wilden meedoen aan de Super League. Enkele dagen later trokken de Engelse clubs zich terug na felle protesten, vooral van hun eigen fans.

"De Engelsen waren bang door de druk van de UEFA. Ik denk dat ze nu spijt hebben dat ze zich hebben teruggetrokken", vermoedde Laporta. "Bij de start van dit hele proces zijn er zeker fouten gemaakt. De oorlogszuchtige taal en de demagogie van de UEFA hebben ons ertoe gebracht ons te haasten. Maar we gaan door."

De voorzitter haalde ook het verleden erbij. "We zullen niet de historische fout maken zoals toen wij in de jaren zestig niet meededen aan de Europa Cup omdat we doorgingen in de strijd om de Jaarbeursstedenbeker. Onze rivaal (Real Madrid, red.) had toen al een paar bekers te pakken."

Tijdens de algemene vergadering kregen Laporta en zijn medebestuursleden ook toestemming om een lening van 525 miljoen euro af te sluiten om de grote financiële problemen enigszins op te vangen. In maart van dit jaar bedroeg de schuld van Barcelona ruim 1 miljard euro. Volgens vicevoorzitter Eduard Romeu zal dat bedrag bij de afronding van het boekjaar in juli "zeker hoger" uitvallen.