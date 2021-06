Noorwegen heeft zondag besloten het WK van volgend jaar in Qatar niet te boycotten. Op een speciaal hiervoor georganiseerd congres stemde een meerderheid van de afgevaardigden uit het Noorse voetbal tegen een motie, waarin werd opgeroepen niet naar het WK te gaan als dat in Qatar wordt gehouden.

De motie werd gesteund door 155 afgevaardigden, 317 mensen stemden tegen.

Noorwegen is een van de tegenstanders van het Nederlands elftal in de kwalificatiereeks voor het WK. Diverse clubs uit het land hadden in maart opgeroepen het WK te mijden vanwege de mensenrechtensituatie in Qatar.

Dat gebeurde na onthullingen dat in de afgelopen jaren meer dan zesduizend arbeidsmigranten zijn overleden in het Arabische land, onder meer bij de bouw van de WK-stadions.

De spelers van Noorwegen lieten in maart ook van zich horen. Ze kwamen bij de WK-kwalificatiewedstrijden het veld op in shirts met daarop de tekst 'Mensenrechten, op en buiten het veld'.

Noorwegen neemt het op 1 september in eigen land op tegen Nederland, dat in tegenstelling tot de Noren momenteel actief is op het EK. Beide hebben na drie speelrondes een punt achterstand op koploper Turkije in groep G.