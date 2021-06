Noorwegen heeft zondag besloten het WK voetbal van volgend jaar in Qatar niet te boycotten. Op een speciaal hiervoor georganiseerd online-congres steunde een meerderheid van de afgevaardigden uit het Noorse voetbal de aanbeveling van de bond om ondanks alle bezwaren gewoon naar Qatar te gaan, met 368 stemmen voor en 121 tegen.

Een motie waarin werd opgeroepen niet naar het WK te gaan als dat in Qatar wordt gehouden, maar bij kwalificatie wél mee te doen als het toernooi in een ander land zou worden gehouden, kreeg steun van 155 afgevaardigden. Daar stemden 317 mensen tegen.

Noorwegen is een van de tegenstanders van het Nederlands elftal in de kwalificatiereeks voor het WK. Diverse clubs uit het land hadden in maart opgeroepen het WK te mijden vanwege de mensenrechtensituatie in Qatar.

Dat gebeurde na onthullingen dat in de afgelopen jaren meer dan zesduizend arbeidsmigranten zijn overleden in het Arabische land, onder meer bij de bouw van de WK-stadions.

De spelers van Noorwegen lieten in maart ook van zich horen. Ze kwamen bij de WK-kwalificatiewedstrijden het veld op in shirts met daarop de tekst 'Mensenrechten, op en buiten het veld'.

De Noorse voetbalbond had al aangegeven geen voorstander te zijn van een boycot. Zij zien meer in een dialoog met Qatar, om te proberen daar de situatie te verbeteren. Een speciale commissie die zich over een mogelijke boycot boog, adviseerde vorige maand al om hier niet voor te kiezen.