Lieke Martens heeft FC Barcelona een maand voor aanvang van de Olympische Spelen in Tokio aan een ruime competitiezege geholpen. De Oranje-international zorgde zondag voor het tweede doelpunt van haar ploeg in de met 1-4 gewonnen uitwedstrijd tegen Real Sociedad.

Martens maakte een kwartier voor tijd de 1-2 voor Barcelona. Voor de aanvaller was het haar veertiende competitietreffer van het seizoen.

Barcelona kwam in San Sebastian na een kwartier op achterstand door een penalty van Nerea Eizaguirre. Vijf minuten na rust tekende Alèxia Putellas voor de gelijkmaker en in de slotfase stelden de bezoekers orde op zaken. Na de goal van Martens kwam Jenifer Hermoso nog twee keer tot scoren.

Begin mei verzekerde Barcelona zich al van de landstitel. Daarna veroverde Martens met haar ploeg ook de Champions League en de Spaanse beker.

De Catalaanse formatie gaat stevig aan kop in de Primera División Femenina. De voorsprong op nummer twee Real Madrid bedraagt liefst zeventien punten. Bovendien heeft Barcelona twee duels minder gespeeld.

Over een maand begint Martens met de Oranjevrouwen aan de Spelen in Tokio. Op 21 juli staat de eerste groepswedstrijd tegen Zambia op het programma. Brazilië (24 juli) en China (27 juli) zijn de andere twee opponenten in de poulefase.