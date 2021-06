Drie grootaandeelhouders van NAC Breda zijn zondag opgestapt vanwege de bedreigingen die supporters hebben geuit aan de vertrokken trainer Maurice Steijn en verschillende clubbestuurders. Volgens de geldschieters is daarmee een grens overschreden.

"Zeer recentelijk hebben we te maken gekregen met acties van sommige individuen die alle normen van fatsoen hebben overschreden", schrijven Wim van Aalst, Rob van Weelde en Paul Burema in een verklaring, die in het bezit is van VI en De Telegraaf.

"Een club kan niet worden bestuurd via een supporters ultimatum, met als gevolg bedreigingen naar een trainer en meerdere clubbestuurders en hun familieleden. Voor ons drieën is hiermee een grens gepasseerd die wij niet accepteren."

Trainer Steijn stapte zaterdag op nadat hij en zijn gezinsleden werden bedreigd door supporters. Enkele supportersgroepen van de NAC eisten dat de coach zaterdag voor 23.59 uur zijn functie had opgegeven, anders zouden er "gepaste acties" volgen.

Het ultimatum van de supporters volgde nadat Ton Lokhoff was opgestapt als technisch directeur. De clubicoon zou volgens BN/De Stem op gespannen voet leven met Steijn, die Lokhoff bewust buitenspel zette bij onderhandelingen met nieuwe spelers. Daarop trok Lokhoff, die meer dan 250 wedstrijden voor NAC speelde en er ook van 2003 tot 2005 trainer was, zijn conclusies, tot grote onvrede van de supporters.

Ook algemeen directeur Mattijs Manders ligt zwaar onder vuur bij NAC. Foto: Pro Shots

'Voelen ons niet meer thuis bij de club'

"Bij een club, waarbij dit soort exorbitante en kwalijke praktijken niet als volstrekt onacceptabel worden benoemd en het risico in zich dragen om te verworden tot norm, voelen wij ons niet meer thuis", schrijven Van Aalst, Van Weelde en Burema, die in 2014 met een reddingsoperatie een faillissement van NAC voorkwamen.

"Daarom hebben wij besloten om met onmiddellijke ingang al onze financiële betrokkenheid bij NAC Breda te beëindigen. Dit houdt onder meer in dat wij, de drie grootaandeelhouders, onze aandelen te koop zullen aanbieden. Over de manier waarop dit gebeurt zal nadere berichtgeving volgen."

Het is niet duidelijk hoe het verder gaat met NAC, dat via de play-offs de promotie naar de Eredivisie misliep en zodoende voor het derde seizoen op rij uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. Ook algemeen Mattijs Manders ligt zwaar onder vuur in het Rat Verlegh Stadion. De trainerspositie is nog vacant.