Bondscoach Frank de Boer van het Nederlands elftal vindt het een kwalijke zaak dat Maurice Steijn vanwege bedreigingen van de supporters is opgestapt als trainer van NAC Breda. Hij hoopt dat de desbetreffende personen worden aangepakt.

De fans van NAC namen het Steijn kwalijk dat clubicoon Ton Lokhoff woensdag al na ruim twee maanden vertrok als technisch directeur, met wie hij in onmin leefde. De fans stelden daarop een ultimatum aan Steijn, die voor zaterdagnacht ontslag moest nemen. Dat deed hij aan het begin van de zaterdagavond.

"Ik wil helemaal niet weg bij NAC, maar bedreigingen aan mijn gezin zijn onacceptabel", zei Steijn op de website van NAC. "Dat mijn vrouw en kinderen dit moeten meemaken, had ik nooit verwacht. Zeker niet toen ik naar het bourgondische NAC Breda kwam, waar ik nota bene zelf nog voor heb gespeeld."

De Boer werd zondag op een persconferentie voorafgaand aan de afsluitende groepswedstrijd van het Nederlands elftal maandag tegen Noord-Macedonië op het EK gevraagd naar de situatie van Steijn. De Boer is voorzitter van de vereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV), waarvan Steijn ook lid is.

"Dit is heel triest, ik heb met Steijn te doen. "We weten allemaal dat er continu een bepaalde druk ligt op de trainers, dat voel ik ook. Maar dat hij dit moet meemaken, is natuurlijk ontzettend treurig. Hopelijk worden de mensen die de bedreigingen hebben gedaan aangepakt", aldus De Boer.

"Ik snap heel goed dat dit een enorme impact heeft op de familie. Echt verschrikkelijk. Vaak maakt mijn vrouw zich nog drukker dan ikzelf. Voetbal blijft een spelletje, weliswaar een heel belangrijke bijzaak in het leven, maar we moeten het niet groter maken dan het is."