Met zijn transfer naar FC Barcelona komt een droom uit voor Memphis Depay. Dat zegt de aanvaller van het Nederlands elftal zondag in een videoboodschap aan de fans van de Spaanse club.

"Dit is letterlijk een droom die uitkomt, om voor de grootste club ter wereld met de beste fans te gaan spelen", zei Depay, die de tekst 'Dream Chaser' op zijn borst heeft laten tatoeëren.

De 27-jarige spits komt transfervrij over van Olympique Lyon, waar hij zijn aflopende contract niet wilde verlengen. In Barcelona wordt hij herenigd met Ronald Koeman. Onder de oud-bondscoach leefde Depay de afgelopen jaren helemaal op in Oranje.

"Eindelijk is het officieel, ik ben heel blij dat ik naar Barcelona ga", zei Depay vanuit het trainingskamp van Oranje in Zeist. Hij zou daar ook medisch zijn gekeurd door de Spaanse club.

"De fans van Barcelona houden enorm veel van voetbal. Ik ben bijzonder opgewonden om voor deze fans in een vol stadion te gaan spelen. Ik wil het bestuur, de voorzitter en de trainer van Barcelona bedanken dat deze deal tot stand is gekomen."

"Ik heb samen met mijn team dit akkoord gesloten. Ik ben heel trots en ga alles geven voor deze club. Ik ben er klaar voor", aldus Depay, die voor twee jaar heeft getekend. Hij sloot zijn boodschap af met 'Visca Barça!', oftewel: lang leve Barcelona.