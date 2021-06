Memphis Depay komt met zijn toptransfer naar FC Barcelona in een illuster rijtje. De 27-jarige Oranje-international is de 21e Nederlandse voetballer die het shirt van de Spaanse topclub gaat dragen.

Memphis rondde zijn langverwachte overstap naar de ploeg van trainer Ronald Koeman zaterdag af. De aanvaller, die transfervrij was na 4,5 jaar bij Olympique Lyon, tekende voor twee seizoenen in Camp Nou.

Met Frenkie de Jong komt Memphis één landgenoot tegen in de selectie van Barça. Sergiño Dest is geboren in Almere, maar komt als voetballer uit voor de Verenigde Staten. De technische staf heeft een flink Nederlands tintje met hoofdcoach Ronald Koeman en assistent Alfred Schreuder.

Johan Cruijff werd in 1973 de eerste Nederlander bij FC Barcelona. De Amsterdammer vierde in vijf seizoenen grote successen in Catalonië.

Rond de eeuwwisseling kwam het aantal Nederlanders in de selectie van Barça tot een hoogtepunt. Trainer Louis van Gaal kon in het seizoen 1999/2000 over liefst acht landgenoten beschikken: Ruud Hesp, Michael Reiziger, Winston Bogarde, Frank de Boer, Ronald de Boer, Phillip Cocu, Boudewijn Zenden en Patrick Kluivert.

Nederlanders bij FC Barcelona 1. Johan Cruijff (1973-1978)

2. Johan Neeskens (1974-1979)

3. Jordi Cruijff (1988-1996)

4. Ronald Koeman (1989-1995)

5. Richard Witschge (1991-1993)

6. Ruud Hesp (1997-2000)

7. Michael Reiziger (1997-2004)

8. Boudewijn Zenden (1998-2001)

9. Winston Bogarde (1998-2000)

10. Patrick Kluivert (1999-2004)

11. Phillip Cocu (1998-2004)

12. Frank de Boer (1999-2003)

13. Ronald de Boer (1999-2000)

14. Marc Overmars (2000-2004)

15. Giovanni van Bronckhorst (2003-2007)

16. Edgar Davids (2004)

17. Mark van Bommel (2005-2006)

18. Ibrahim Afellay (2011-2014)

19. Jasper Cillessen (2016-2019)

20. Frenkie de Jong (2019-)

21. Memphis Depay (2021-)