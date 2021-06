Maurice Steijn is zaterdag opgestapt als trainer van NAC Breda. De Hagenaar is tot dat besluit gekomen nadat hij en zijn familie werden bedreigd door supporters van de club na een interne machtsstrijd.

"Directie, raad van commissarissen en grootaandeelhouders van NAC Breda respecteren het besluit van Steijn. Zij vinden het verschrikkelijk dat dit de apotheose is van maanden van insinuaties, geruchten, laster en lekken via BN DeStem, fanwebsites en sociale media", zo valt te lezen op de site van NAC.

NAC laat verder weten zeer geraakt te zijn door de ontwikkelingen bij de club."Er is een negatieve sfeer gecreëerd door BN DeStem en personen met een eigen agenda in Breda die vilein en giftig is. Bewuste leugens voeren daarbij de boventoon en deze krant publiceert deze vuilspuiterij kritiekloos. Sterker: hoogst zelden worden bronnen gecheckt, hoor en wederhoor wordt nauwelijks toegepast en meningen van anonieme bronnen worden als feiten gepresenteerd."

"Dit alles heeft de belangen van onze club diep aangetast en zet een hypotheek op de toekomst. Er is een sfeer van wantrouwen gecreëerd en in plaats van verder gaan op het pad van de laatste jaren waarin de club weer in financieel stabiel vaarwater kwam en er kon worden gebouwd, hebben bepaalde krachten verdere destabilisatie in de hand gewerkt", aldus NAC.

NAC Breda liep promotie naar de Eredivisie onder Maurice Steijn net mis. NAC Breda liep promotie naar de Eredivisie onder Maurice Steijn net mis. Foto: Pro Shots

Steijn: 'Bedreigingen aan mijn gezin zijn onacceptabel'

Steijn begon vorig jaar als coach van NAC en wist met de club uit Breda bijna te promoveren naar de Eredivisie, maar in de finale van de play-offs voor promotie/degradatie ging het mis: NEC was met 1-2 te sterk voor de Brabanders.

"Ik wil helemaal niet weg bij NAC, maar bedreigingen aan mijn gezin zijn onacceptabel", aldus Steijn. "Dat mijn vrouw en kinderen dit moeten meemaken, had ik nooit verwacht. Zeker niet toen ik naar het bourgondische NAC Breda kwam, waar ik nota bene zelf nog voor heb gespeeld."

Woensdag stapte Ton Lokhoff nog op als technisch directeur van NAC. De clubicoon kon het niet eens worden met Steijn over het te voeren transferbeleid. NAC laat weten dat de gesprekken met mogelijke kandidaten voor de functie van technisch directeur inmiddels zijn gestart. Een opvolger voor Steijn is er eveneens nog niet.