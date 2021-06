Ruud Brood mag aanblijven als trainer van ADO Den Haag. De club uit de hofstad degradeerde afgelopen seizoen uit de Eredivisie, maar houdt desondanks vertrouwen in de geboren Gorinchemmer.

De 58-jarige Brood tekende in november 2020 een tweejarig contract bij ADO als opvolger van de ontslagen Aleksandar Rankovic. Hij kon het tij niet keren, want de kwakkelende Hagenaars eindigden met 22 punten onderaan en degradeerden rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie.

"We hadden met Brood de afspraak om na het seizoen met elkaar om tafel te gaan om de onderlinge samenwerking te evalueren", schrijft de club zaterdag in een verklaring op de site. "Tijdens dit gesprek is gebleken dat er voldoende perspectief aanwezig is om met elkaar door te gaan."

Waar ADO vasthoudt aan Brood, moet diens assistent Adrie Bogers na een half jaar weer vertrekken. Met Giovanni Franken (afgelopen seizoen trainer van ADO onder 18 jaar) en Edwin Grünholz (hoofdtrainer bij Quick Boys) krijgt Brood komend seizoen de beschikking over twee nieuwe assistenten.

Grünholz stond in het verleden als speler en jeugdtrainer onder contract bij ADO. Hij gaat zijn rol als assistent-trainer combineren met het hoofdtrainerschap bij Tweede Divisie-club Quick Boys.

ADO Den Haag begint het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie op zondag 8 augustus met een thuiswedstrijd tegen Jong Ajax.