Kees Jansma gaat aan de slag als lid van de raad van commissarissen van FC Utrecht. Dat laat de voormalige perschef van het Nederlands elftal zaterdag aan de NOS weten.

De 73-jarige Jansma, die werd gepolst door eigenaar Frans van Seumeren, gaat in Utrecht de directie controleren. De rvc van Utrecht bestaat met de komst van Jansma uit vijf leden. De officiële benoeming van Jansma is naar verwachting maandag.

De stap van Jansma is opvallend, want de oud-sportjournalist was tussen augustus en december 2019 nog adviseur bij ADO Den Haag. "Ik ben de afgelopen jaren vervreemd van ADO Den Haag. En bij FC Utrecht heb ik mooie dingen gedaan met Van Seumeren. Daarom deze keuze", aldus Jansma.

"Het wordt een onschuldige bijdrage aan de toekomst van FC Utrecht", zei Jansma in gesprek met Veronica Inside. "Ik schuif dan ook niet meer aan bij de praatprogramma's, ook niet bij Studio Voetbal. Ik ga me gewoon bezighouden met toezicht houden en dat gaat me lukken."

Jansma was jarenlang actief in de sportjournalistiek bij onder meer de NOS en FOX Sports (nu ESPN). De geboren Amsterdammer was tussen 2004 en 2014 de perschef van het Nederlands elftal. Vorig jaar kwam de door Jansma geschreven biografie van recordinternational Wesley Sneijder uit.

FC Utrecht liep afgelopen seizoen Europees voetbal mis door de finale van de play-offs te verliezen van Feyenoord. De Domstedelingen eindigden in de Eredivisie als zesde met 53 punten uit 34 duels.