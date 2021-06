Riechedly Bazoer, Lutsharel Geertruida en Tyrell Malacia zijn verrassend genoeg opgenomen in de voorselectie van Curaçao voor de Gold Cup. Het was nog niet bekend dat het drietal voor het Curaçaose elftal had gekozen.

Volg nieuws over Curaçao Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Curaçao

Bondscoach Guus Hiddink haalde eerder onder anderen Leandro Bacuna, Brandley Kuwas en Vurnon Anita over om voor Curaçao te spelen. Spelers met een dubbele nationaliteit kunnen altijd voor beide landen kiezen.

De 24-jarige Bazoer speelde al zes interlands voor het Nederlands elftal, maar hij kan alsnog voor Curaçao spelen. Volgens de FIFA-regels mogen spelers alleen van land wisselen als ze niet met hun voormalige land op een eindtoernooi uitkwamen en de laatste interland voor het voormalige land ruim drie jaar geleden is. Dat is het geval bij Bazoer, die in 2016 zijn laatste wedstrijd in Oranje speelde.

Curaçao is op de Gold Cup met Mexico en El Salvador ingedeeld in poule A. Daar komt nog een land uit de voorrondes bij. De ploeg van Hiddink speelt op 10 juli de eerste groepswedstrijd bij het Noord- en Midden-Amerikaanse kampioenschap, tegen El Salvador.

Bij Suriname zit Sean Klaiber in de selectie. De 26-jarige verdediger van Ajax koos onlangs voor het Zuid-Amerikaanse land, dat in groep C is ingedeeld bij Costa Rica en Jamaica. Suriname begint de Gold Cup op 13 juli met een wedstrijd tegen Jamaica.