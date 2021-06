De spelers en technische staf van Schotland zijn trots na hun 0-0-gelijkspel van vrijdag tegen Engeland. De ploeg van bondscoach Steve Clarke blijft daarmee zicht houden op een plaats in de achtste finales van het EK.

"Ik ben heel blij voor mijn spelers en staf", zei Clarke. "We hebben een zeer goede wedstrijd gespeeld en hard gewerkt voor dit punt. En dat tegen een zeer sterke ploeg. We zijn niet zo slecht. Ik vond dat we na de nederlaag van maandag tegen Tsjechië een beetje zijn ondergewaardeerd."

"Het grootste compliment dat ik mijn ploeg kan maken is dat op het veld niet te zien was welk team op voorhand de favoriet was", vervolgde Clarke. "Ik wist al dat ik een goede ploeg tot mijn beschikking had en dat heeft de rest nu ook kunnen zien."

Schotland, dat in de aanloop naar het EK in een oefenwedstrijd nog met 2-2 gelijkspeelde tegen Oranje, verloor het eerste groepsduel met 0-2 van Tsjechië. Bij winst op Kroatië zijn de Schotten zeker van een plek bij de laatste zestien.

Schotland-aanvoerder Andy Robertson zag zijn ploeg een goede wedstrijd spelen tegen Engeland. Schotland-aanvoerder Andy Robertson zag zijn ploeg een goede wedstrijd spelen tegen Engeland. Foto: Getty Images

Robertson: 'Dit punt houdt ons in leven'

Aanvoerder Andy Robertson zag dat zijn ploeg de beste kansen kreeg om te scoren op Wembley. "Voor hetzelfde geld hadden we hier gewoon gewonnen", vertelde de 27-jarige linksback van Liverpool.

"We hielden de bal uitstekend in de ploeg en hebben het Engeland in het grootste gedeelte van de wedstrijd moeilijk gemaakt. Een punt houdt ons in leven, nu moeten we dat goede gevoel vast zien te houden."

De laatste groepswedstrijden in poule D, Kroatië-Schotland en Tsjechië-Engeland, staan dinsdag op het programma.