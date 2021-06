Stefanie van der Gragt draagt ook volgend seizoen het shirt van Ajax. De Oranje-international verlengt haar contract met een jaar en ligt nu tot medio 2022 vast in Amsterdam.

De 28-jarige Van der Gragt keerde in de zomer van 2020 terug bij Ajax, waarmee ze in het seizoen 2017/2018 landskampioen werd en de KNVB-beker won. Tussen 2018 en 2020 kwam de verdediger uit voor FC Barcelona.

In het afgelopen seizoen speelde Van der Gragt 27 wedstrijden voor Ajax, waarin ze vijf keer scoorde. Met de Amsterdammers won de geboren Noord-Hollandse in april de Eredivisie Cup door FC Twente in de finale met 3-2 te verslaan.

Naast Ajax en FC Barcelona stond Van der Gragt in haar loopbaan onder contract bij AZ, Telstar, FC Twente en Bayern München. Zowel met Ajax, AZ als FC Twente werd de 75-voudig international van Oranje een keer kampioen.

Bij de Oranjevrouwen is Van der Gragt al jaren een vaste kracht. Ze kroonde zich in 2017 met Nederland tot Europees kampioen en in 2019 werd de WK-finale bereikt. De Verenigde Staten bleken in de eindstrijd een maatje te groot voor Oranje.

Bondscoach Sarina Wiegman nam Van der Gragt deze week op in de selectie voor de Olympische Spelen van deze zomer in Tokio. Het olympisch voetbaltoernooi staat van 21 juli tot en met 6 augustus op het programma.