Argentinië heeft vrijdagavond (lokale tijd) de eerste overwinning geboekt in de Copa América. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni was in Brazilië met 1-0 te sterk voor Uruguay.

De enige treffer van de wedstrijd viel al in de dertiende minuut en kwam voor een groot deel tot stand door Lionel Messi. De sterspeler van Argentinië omspeelde zijn tegenstander bij een korte corner en vond met zijn voorzet het hoofd van Guido Rodríguez, die via de binnenkant van de paal raak kopte.

Uruguay kreeg niet veel kansen om op gelijke hoogte te komen. Luis Suárez, die net als Manchester United-aanvaller Edinson Cavani de hele wedstrijd meedeed bij Uruguay, probeerde het in de slotfase nog met een omhaal, maar die ging hoog over.

Nicolás Tagliafico bleef de hele wedstrijd op de bank in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia. In de eerste wedstrijd van Argentinië tegen Chili (1-1) had de linksback van Ajax nog een basisplaats, maar veroorzaakte hij een strafschop.

Door de nipte zege op Uruguay gaat Argentinië met vier punten aan de leiding in groep A. Chili won vrijdagavond met 1-0 van Bolivia door een vroeg doelpunt van Ben Brereton en heeft eveneens vier punten, maar staat op doelsaldo tweede.

In de groepsfase van de Copa América zijn er twee poules van vijf en de beste vier ploegen plaatsen zich voor de kwartfinales. Paraguay completeert poule A. De andere groep bestaat uit titelverdediger Brazilië, Colombia, Venezuela, Ecuador en Peru.