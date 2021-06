Zlatan Ibrahimovic is vrijdag met succes geopereerd aan zijn linkerknie, zo meldt zijn club AC Milan vrijdag. De kijkoperatie vond plaats in het Salvator Mundi-ziekenhuis in Rome.

Volgens de club is het gewricht van Ibrahimovic "schoongemaakt". De 39-jarige spits maakt het goed en zal meteen aan zijn revalidatie beginnen. Het is onduidelijk hoelang hij nog precies uit de roulatie zal zijn.

Ibrahimovic viel ruim een maand geleden geblesseerd uit in de topper tussen Juventus en AC Milan (0-3) in Turijn. Uit onderzoek in een Amerikaans ziekenhuis werd enkele dagen duidelijk dat de Zweed zeker zes weken uit de roulatie zou zijn door de knieblessure en dat hij hierdoor het EK moest missen.

Door de blessure viel voor Ibrahimovic een droom in duigen. De routinier keerde eind maart na een afwezigheid van bijna vijf jaar terug in de nationale ploeg en hoopte dat het EK zijn zevende eindtoernooi zou worden. Op de WK's van 2002 en 2006 en de EK's van 2004, 2008, 2012 en 2016 was hij er wel bij.

Op de dag dat Ibrahimovic werd geopereerd, won Zweden op het EK met 1-0 van Slowakije. Dankzij de zege gaan de Scandinaviërs met vier punten uit twee wedstrijden aan kop in groep E.

Ibrahimovic is met 62 doelpunten in 118 interlands topscorer aller tijden van Zweden. De oud-Ajacied verlengde in april zijn contract bij AC Milan tot medio 2022.