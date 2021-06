Mexico moet zijn eerstvolgende twee thuiswedstrijden achter gesloten deuren spelen. Die straf kreeg de voetbalbond van het land vrijdag van de FIFA vanwege homofobe liederen van supporters tijdens het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen in Tokio.

Naast de twee duels zonder publiek werd de Mexicaanse bond bestraft met een boete van 65.000 dollar (bijna 55.000 euro).

De liederen werden gezongen tijdens de wedstrijden tegen de Dominicaanse Republiek en de Verenigde Staten in Guadalajara, op 18 en 24 maart. Eind maart verzekerde Mexico zich van deelname aan de Olympische Spelen.

Door de straf moet Mexico het in de WK-kwalificatieduels met Jamaica (2 september) en Canada (7 oktober) zonder publiek stellen. De ploeg van bondscoach Gerardo Martino is automatisch geplaatst voor de laatste kwalificatieronde, waarvan de beste drie ploegen zich plaatsen voor het WK van 2022 in Qatar en de nummer vier een intercontinentale play-off speelt.

Ook gaat de FIFA onderzoek doen naar het gedrag van de Mexicaanse supporters tijdens het oefenduel met IJsland, op 29 mei in het Amerikaanse Arlington. Ook bij die wedstrijd zouden de fans homofobe liederen hebben gezongen.