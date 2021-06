Ajax heeft vrijdag Lassina Traoré verkocht aan Shakhtar Donetsk. De Amsterdammers doen geen mededelingen over de transfersom, maar naar verluidt ontvangen zij van de Oekraïners liefst 10 miljoen euro voor de twintigjarige aanvaller uit Burkina Faso.

Traoré had bij Ajax nog een contract voor een jaar tot medio 2022. Hij leek niet meer voor te komen in de plannen van trainer Erik ten Hag. Na de winterstop kwam hij slechts één keer in actie, als invaller tijdens de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag (5-0).

De fysiek sterke Traoré werd in januari 2019 overgenomen van satellietclub Ajax Cape Town uit Zuid-Afrika en was daarvoor actief bij Rahimo FC uit zijn vaderland. Hij begon bij Jong Ajax en debuteerde in mei 2019 in het eerste elftal tijdens het competitieduel met FC Utrecht (4-1).

Traoré speelde bij Ajax in totaal 31 wedstrijden in de hoofdmacht en scoorde daarin twaalf keer, waaronder afgelopen seizoen vijfmaal tijdens de recordzege in de Eredivisie op VVV-Venlo (0-13). Met Ajax werd hij twee keer landskampioen en pakte hij ook twee keer de KNVB-beker (in 2019 en in het voorbije seizoen).

Na de winterstop was hij derde keuze achter recordaankoop Sébastien Haller en Brian Brobbey. Laatstgenoemde vertrekt transfervrij naar RB Leipzig, waardoor Ajax deze zomer op zoek zal moeten gaan naar een nieuwe spits. Danilo keert wel terug van een verhuurperiode bij FC Twente.

Ajax versterkte zich vooralsnog alleen met de doelmannen Remko Pasveer van Vitesse en Jay Gorter van Go Ahead Eagles. De ploeg van Ten Hag begint het nieuwe seizoen op zaterdag 7 augustus met de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV in Amsterdam.