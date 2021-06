PSV heeft vrijdag Marco van Ginkel definitief overgenomen van Chelsea. De 28-jarige middenvelder, die door de Engelsen al vier keer werd verhuurd aan de Eindhovenaren, tekent een contract voor twee jaar tot medio 2023 in het Philips Stadion.

Van Ginkel speelde ook afgelopen seizoen op huurbasis bij PSV. Hij was in de eerste maanden aan het revalideren van een zware knieblessure en maakte in januari zijn rentree. Hij kwam tot twaalf wedstrijden, waarin hij één keer scoorde en één assist gaf. Zijn verbintenis bij Chelsea liep af en werd niet verlengd.

De achtvoudig Oranje-international verruilde eerder in januari 2016, januari 2017 en in de zomer van 2017 Chelsea op huurbasis voor PSV. Met de Brabanders werd hij in 2016 en 2018 landskampioen en in die periodes was hij in 64 duels goed voor 31 goals en 10 assists.

"Ik denk dat iedereen inmiddels wel weet dat ik me thuis voel bij PSV", zegt Van Ginkel op de website van PSV. "De club is altijd goed voor mij geweest. Ze hebben me geholpen tijdens mijn herstel en het contact tussen mij en PSV was ook in tijden dat ik hier niet speelde altijd hecht."

"Het afgelopen jaar heb ik hier weer mogen ervaren wat het is om profvoetballer te zijn en ik ben ervan overtuigd dat ik een bijdrage kan leveren aan de ambities van PSV. Ik kijk ernaar uit om te strijden om het kampioenschap en plaatsing voor de groepsfase van de Champions League."

'We wilden Marco graag definitief vastleggen'

Directeur voetbalzaken John de Jong is blij met de komst van Van Ginkel. "Wij wilden Marco graag definitief vastleggen en Marco sprak al tijdens het afgelopen seizoen uit bij PSV te willen blijven. Nadat Chelsea de optie tot verlenging van Marco’s contract niet lichtte, zijn we snel met elkaar om tafel gegaan."

De loopbaan van Van Ginkel begon in 2010 bij Vitesse, waarna hij drie jaar later de overstap maakte naar Chelsea. Hij brak mede door blessureleed nooit door in Londen en speelde slechts vier wedstrijden voor Chelsea, dat hem in de loop der jaren aan AC Milan, Stoke City en PSV uitleende.

Van Ginkel, die in de laatste wedstrijd van het voorbije seizoen de aanvoerdersband droeg bij PSV, is de vierde versterking voor volgend seizoen. De club haalde eerder al doelman Joël Drommel, verdediger André Ramalho Silva en rechtsback Phillipp Mwene.

Het is belangrijk voor PSV om de selectie vroeg rond te hebben, want de club komt over een maand al in actie in de tweede voorronde van de Champions League. De ploeg van trainer Roger Schmidt speelt op 21 juli eerst een thuisduel met Galatasaray en een week later is de return in Istanboel.