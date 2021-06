ADO Den Haag en grootaandeelhouder United Vansen treffen elkaar maandag opnieuw voor de rechter. Dit keer heeft het Chinese sportmarketingbedrijf een kort geding aangespannen.

United Vansen (UVS) verzet zich tegen het vonnis uit het kort geding van eind april.

"Dit is een vervolg op het eerdere kort geding", zegt de advocaat van UVS. "United Vansen is daar niet verschenen, er was sprake van een verstekvonnis. De zaak wordt maandag opnieuw behandeld, waarbij UVS dan verweer voert."

Het vorige kort geding was aangespannen door ADO. De voorzieningenrechter bepaalde dat UVS een bedrag van 2 miljoen euro moest betalen aan de voetbalclub, die in financiële problemen verkeert. Enkele weken na de gewonnen rechtszaak degradeerde ADO uit de Eredivisie.

UVS is al enige tijd met verschillende partijen in gesprek over een overname van ADO. Miljonair Ad Nederlof lijkt de beste papieren te hebben.