Julio Pleguezuelo, die in februari een zware knieblessure opliep, heeft vrijdag zijn aflopende contract bij FC Twente verlengd. FC Groningen neemt afscheid van huurling Alessio Da Cruz.

De 24-jarige Pleguezuelo heeft bij Twente een verbintenis voor één jaar getekend, met een optie op nog een jaar.

De verdediger, die in 2019 overkwam van Arsenal, was afgelopen seizoen basisspeler tot hij geblesseerd raakte bij een training.

"Ik werk hard om na mijn knieblessure terug te komen en kijk ernaar uit om weer met de ploeg op het veld te staan", zegt de Spanjaard op de site van Twente. "Ik ben blij met het vertrouwen dat de club in mij heeft."

Groningen licht koopoptie op Da Cruz niet

FC Groningen gaat niet verder met Da Cruz. De club uit de Eredivisie had in de huurovereenkomst met de Italiaanse club Parma een optie tot koop bedongen, maar heeft die niet gelicht omdat de 24-jarige aanvaller zelf niet wilde blijven.

Al in april liet Da Cruz weten dat zijn toekomst niet in Groningen ligt. "Het komt er hier gewoon wat minder uit. Volgend seizoen wil ik ergens spelen waarvan ik bijna zeker weet dat het eruit gaat komen", zei hij tegen RTV Noord. "In Italië is het er bij mij altijd uit gekomen. Daarom wil ik voor zekerheid gaan en graag terug naar Italië."

De Cruz speelde 23 officiële wedstrijden voor Groningen. Daarin scoorde de aanvaller vier keer en hij gaf drie assists.

Het gedegradeerde FC Emmen zag vrijdag ook een speler vertrekken. Linksback Caner Cavlan heeft voor twee jaar getekend bij Bandirmaspor, dat in Turkije op het tweede niveau speelt.