De Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie gaan ernaar toewerken dat beide competities onder één organisatie vallen. Een meerderheid van de clubs heeft daar vrijdag mee ingestemd.

Momenteel valt de Eredivisie nog onder de Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie onder de Coöperatie Eerste Divisie. In toplanden als Spanje (La Liga), Duitsland (DFL), Frankrijk (LFP) en Engeland (EPL) worden competities al langer vertegenwoordigd door één overkoepelend orgaan.

Met de nieuwe organisatie willen de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie onder meer tot betere (Europese) prestaties komen, meer inkomsten genereren, aan een positiever imago werken en de onderlinge kloof verkleinen.

"Meer zeggenschap over het sportieve en het commerciële creëert aanzienlijke mogelijkheden om de inkomsten voor de clubs structureel te verhogen. En daarmee willen we de zesde competitie in Europa worden", zegt Eredivisie CV-directeur Jan de Jong.

"Dan kunnen we ook het geld iets anders gaan verdelen, waardoor de professionaliteit bij alle clubs toeneemt. Daarnaast is het nu vooral zaak om iedereen aangesloten te houden, alle 34 clubs in beide divisies en de KNVB."

Uiteindelijk moet de nieuwe organisatie in 2025 met ook de Pure Energie Eredivisie Vrouwen en twee e-sportcompetities uit vijf competities gaan bestaan.