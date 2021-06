Sparta Rotterdam is vrijdag, een maand na de laatste speelronde van het vorige Eredivisie-seizoen, als eerste club begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

De Sparta-spelers meldden zich onder leiding van trainer Henk Fraser en zijn nieuwe assistent Aleksandar Rankovic 's ochtends op het veld van amateurclub RV & AV Sparta in Rotterdam.

Ook in Waalwijk werden de eerste stappen richting het nieuwe seizoen gezet. Daar werkte de nieuwe trainer Joseph Oosting met zijn technische staf een programma af. De spelers waren er nog niet.

Het nieuwe Eredivisie-seizoen begint op vrijdag 13 augustus met een wedstrijd tussen promovendus Go Ahead Eagles en sc Heerenveen. RKC staat een dag later in eigen huis tegenover AZ.

Voor Sparta, dat afgelopen seizoen knap de play-offs om Europees voetbal haalde, staat de eerste wedstrijd op zondag 15 augustus op het programma. De ploeg van Fraser gaat op bezoek bij FC Utrecht.

Trainer Henk Fraser in gesprek met Tom Beugelsdijk. Trainer Henk Fraser in gesprek met Tom Beugelsdijk. Foto: Pro Shots

De spelers werkten verschillende oefeningen af. De spelers werkten verschillende oefeningen af. Foto: Pro Shots