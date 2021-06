Juventus rouwt om erevoorzitter en clubicoon Giampiero Boniperti, die vrijdag op 92-jarige leeftijd is overleden. Boniperti speelde zijn hele carrière voor de 'Oude Dame' en was daarna geruime tijd voorzitter van de club uit Turijn.

"Een immense legende", zo omschrijft Juventus Boniperti op zijn site. "Iedereen kent zijn cv in het voetbal, zelfs kinderen."

Als makkelijk scorende vleugelspits veroverde Boniperti tussen 1946 en 1961 vijf landstitels en twee nationale bekers met Juventus.

De 38-voudig Italiaans international (acht goals) werd in het seizoen 1947/1948 met 27 doelpunten topscorer van de Serie A. Boniperti maakte in totaal 179 goals voor Juventus. Hij was geruime tijd de topscorer aller tijden van de 36-voudig kampioen, maar raakte dat record kwijt aan Alessandro Del Piero.

Tussen 1971 en 1990 was Boniperti voorzitter van Juve. Onder zijn leiding veroverde Juventus zestien prijzen, waaronder de Europacup I en de wereldbeker voor clubs. Boniperti werd later benoemd tot erevoorzitter. Alleen Franzo Grande Stevens heeft die status ook bij topclub uit Turijn.