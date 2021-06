Brazilië heeft in de nacht donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) ook de tweede groepswedstrijd in de Copa América gewonnen. Onder aanvoering van een geëmotioneerde Neymar was de 'Seleção' in Rio de Janeiro met 4-0 te sterk voor Peru.

Linksback Alex Sandro opende de score. Neymar maakte halverwege de tweede helft van afstand zijn 68e doelpunt als international en in de slotfase voerden invallers Éverton Ribeiro en Richarlison de score verder op.

De 29-jarige Neymar staat met zijn 68e doelpunt tweede op de topscorerslijst aller tijden van Brazilië, met nu nog negen goals minder dan legende Pelé. Het doet de sterspeler van Paris Saint-Germain veel.

"Het is een enorme eer voor me om deel uit te maken van de Braziliaanse voetbalgeschiedenis", zei een emotionele Neymar na de wedstrijd. "Om eerlijk te zijn, was het altijd mijn droom om voor Brazilië te spelen en dit shirt te mogen dragen. Ik had niet durven dromen dat ik zulke aantallen zou halen."

Brazilië had de eerste groepswedstrijd al met 3-0 van Venezuela gewonnen en speelt in de poule nog tegen Colombia en Ecuador, maar is al zeker van de kwartfinales. In de andere groep zitten Argentinië, Uruguay, Chili, Paraguay en Bolivia. De nummer vijf van iedere poule valt af.

De Copa América wordt vooralsnog overschaduwd door coronaperikelen. Al tientallen betrokkenen zijn de afgelopen dagen positief getest. Bij zeker vier van de tien deelnemende landen zijn ook voetballers besmet. Het toernooi wordt gespeeld voor lege tribunes.