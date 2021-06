Marco van Ginkel speelt ook volgend seizoen voor PSV. De middenvelder is volgens onder meer VI en het Eindhovens Dagblad al medisch gekeurd en tekent een meerjarig contract bij de nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen.

Het lag al in de lijn der verwachting dat Van Ginkel bij PSV zou gaan tekenen. De geboren Amersfoorter speelde het afgelopen seizoen al op huurbasis voor de Eindhovenaren en zijn contract bij Chelsea loopt af.

Het was de vierde keer dat PSV Van Ginkel op huurbasis naar Eindhoven haalde. De achtvoudig international tekende in januari 2016, januari 2017 en in de zomer van 2017 ook al een huurcontract bij de 24-voudig kampioen.

In de eerste maanden van het afgelopen seizoen was Van Ginkel nog aan het revalideren van een zware knieblessure. De oud-speler van Vitesse maakte in januari alsnog zijn rentree bij PSV en kwam tot twaalf officiële wedstrijden, waarin hij één keer scoorde en één assist gaf.

Marco van Ginkel lijkt een meerjarig contract te tekenen bij PSV. Foto: ANP

Van Ginkel vierde versterking voor PSV voor volgend seizoen

De loopbaan van Van Ginkel begon in 2010 bij Vitesse, waarna hij drie jaar later de overstap maakte naar Chelsea. De middenvelder brak mede door blessureleed nooit door in Londen en speelde slechts vier officiële wedstrijden voor 'The Blues', die hem in de loop der jaren aan AC Milan, Stoke City en PSV verhuurden.

Van Ginkel, die in de laatste wedstrijd van het afgelopen Eredivisie-seizoen de aanvoerdersband droeg bij PSV, wordt de vierde versterking met het oog op volgend seizoen. De Eindhovenaren haalden al doelman Joël Drommel, verdediger André Ramalho Silva en rechtsback Phillipp Mwene.

Het is belangrijk voor PSV om de selectie vroeg rond te hebben, want de club komt over een maand al in actie in de tweede voorronde van de Champions League. De ploeg van trainer Roger Schmidt speelt op 21 juli eerst een thuiswedstrijd tegen Galatasaray en een week later is de return in Istanboel.