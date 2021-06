Piet Velthuizen draait vanaf zondag op proef mee bij Go Ahead Eagles. De doelman krijgt bij de kersverse Eredivisionist de kans om een contract te verdienen, bevestigt een woordvoerder van de club aan NU.nl.

De 34-jarige Veltman zit zonder club nadat Fortuna Sittard zijn aflopende verbintenis niet verlengde. De Nijmegenaar werd in februari opgepikt door de Limburgse club, maar een succes werd zijn kortstondige verblijf niet.

De eenmalig international van Oranje moest zich eind februari tijdens de uitwedstrijd tegen FC Groningen al na twintig minuten laten vervangen. Velthuizen oogde toen niet al te afgetraind. Naderhand gaf hij toe dat hij eigenlijk nog niet klaar was voor een rentree op het veld. Hij keepte daarna nog één wedstrijd.

Go Ahead Eagles kan de achtste club worden voor Velthuizen, nadat hij eerder bij Vitesse, Hércules CF, Hapoel Haifa, Omonia Nicosia, AZ, Telstar en Fortuna Sittard onder contract stond. Bij AZ en Telstar speelde hij geen minuut.

Na het vertrek van Jay Gorter naar Ajax is Go Ahead Eagles nog op zoek naar een doelman. De selectie van trainer Kees van Wonderen bestaat tot dusver uit twee keepers: Andries Noppert en Sven Jansen.

Go Ahead Eagles promoveerde afgelopen seizoen voor het eerst in vijf jaar naar de Eredivisie. In een zenuwslopende laatste speelronde won de club uit Deventer met 0-1 bij Excelsior, terwijl De Graafschap in een regenwedstrijd bleef steken op een 0-0 tegen Helmond Sport. Go Ahead nam daardoor de tweede plaats over van 'De Superboeren'.