Ajax heeft alsnog toestemming gegeven voor de deelname van Antony aan de Olympische Spelen. De Braziliaan zou van trainer Erik ten Hag aanvankelijk niet naar Tokio mogen afreizen, maar is volgens VI en De Telegraaf daarop teruggekomen na een goed gesprek.

De 21-jarige aanvaller mist daardoor de volledige voorbereiding van Ajax. Het olympisch toernooi begint op 22 juli.

Ajax opent op 8 augustus het nieuwe seizoen met een wedstrijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal. Een dag eerder staat de finale van het olympisch voetbaltoernooi in Tokio op het programma.

Brazilië is op de Olympische Spelen in Tokio ingedeeld in een poule met Duitsland, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. Het Zuid-Amerikaanse land verdedigt de olympische titel van 2016. Nederland is niet vertegenwoordigd op het mannentoernooi.

Antony maakte vorig jaar voor 15,75 miljoen euro de overstap van São Paulo naar Ajax en kwam in 46 wedstrijden voor de hoofdstedelingen tot tien doelpunten en tien assists. Met de ploeg van trainer Erik ten Hag won hij de landstitel en de KNVB-beker.