Sergio Ramos heeft donderdag tijdens een persconferentie benadrukt dat hij nooit van plan was om bij Real Madrid te vertrekken. De afzwaaiende aanvoerder van de 'Koninklijke' zegt dat de Spaanse grootmacht hem een aanbieding deed om zijn aflopende contract te verlengen, maar dat aanbod later weer introk.

"De club bood me een contract voor één jaar met een lager salaris", vertelde Ramos, die na zestien jaar vertrekt bij Real Madrid, op een persconferentie volgens AS. "Het financiële aspect maakte me niks uit, maar ik wilde graag een verbintenis van twee jaar om rust te krijgen voor mij en mijn familie."

"Tijdens de slotfase van de onderhandelingen accepteerde ik toch het eenjarige contract, maar toen werd mij verteld dat dat aanbod niet langer op tafel lag. Blijkbaar was er een deadline, maar dat is mij nooit verteld. Het is ergens wel begrijpelijk, maar het verraste me dat de aanbieding verlopen was."

Ramos maakte in 2005 zijn debuut voor Real Madrid en speelde sindsdien 671 wedstrijden, waarin hij 101 keer scoorde. Hij won onder meer vier keer de Champions League met de Madrilenen en werd vijf keer kampioen.

180 Real blikt met afscheidsvideo terug op imposante carrière Sergio Ramos

Ramos koestert geen wrok jegens voorzitter Real

Ondanks zijn noodgedwongen vertrek koestert Ramos geen wrok jegens voorzitter Florentino Pérez. "Ik heb nergens spijt van. Mijn relatie met de voorzitter is als die van vader en zoon. Hij is degene die me naar Real Madrid bracht en ik zal nooit een slecht woord over hem kunnen zeggen. In een familie zijn er ook weleens ruzies."

Het is nog niet bekend waar Ramos zijn loopbaan zal vervolgen. Een terugkeer bij Sevilla, waar de Spanjaard zijn carrière begon, lijkt op papier een van de logische opties. Een overstap naar aartsrivaal FC Barcelona is hoe dan ook uitgesloten.

"Je zal mij nooit in een shirt van Barcelona zien. Dat is gewoon onmogelijk", aldus Ramos. "Sevilla is naast Real Madrid de andere club die in mijn hart zit en waar ik een geweldige tijd heb gehad, maar op dit moment ligt er geen aanbod op tafel."