Memphis Depay heeft zaterdag zijn transfervrije overgang van Olympique Lyon naar FC Barcelona afgerond. De 27-jarige aanvaller tekent een contract voor twee jaar tot medio 2023 bij de Spaanse topclub van trainer Ronald Koeman.

Memphis werd de afgelopen weken al in verband gebracht met een transfer naar FC Barcelona, maar toen stonden enkele formaliteiten de overstap nog in de weg. Koeman zei woensdag bij de onthulling van het standbeeld van zijn vader Martin Koeman bij het stadion van FC Groningen dat het een kwestie van tijd was voordat Memphis zijn handtekening zou zetten.

De 66-voudig Oranje-international wilde zijn aflopende contract bij Olympique Lyon niet verlengen, omdat hij na vijf jaar toe was aan een nieuwe uitdaging. In januari was hij ook al dicht bij een transfer naar FC Barcelona, maar toen konden de Catalanen niet voldoen aan de vraagprijs van Lyon. FC Barcelona is financieel zwaar getroffen door de coronacrisis.

Memphis wordt bij FC Barcelona herenigd met Koeman, met wie hij van 2018 tot 2020 al samenwerkte bij het Nederlands elftal. Onder leiding van de oud-bondscoach had Memphis een groot aandeel in de eerste kwalificatie van Oranje voor een EK sinds 2012. Koeman verruilde Nederland vorig jaar voor zijn droomclub FC Barcelona.

Memphis bloeit op bij Lyon

Bij Lyon was Memphis in 178 wedstrijden goed voor 76 doelpunten en 55 assists, maar prijzen bleven uit. De Fransen namen hem in januari 2017 over van Manchester United, dat hem in de zomer van 2015 voor 34 miljoen euro wegplukte bij PSV, maar in Engeland wist hij de hoge verwachtingen niet waar te maken en scoorde in 53 duels 7 keer.

Memphis doorliep de jeugdopleiding van PSV en maakte in september 2011 tijdens de bekerwedstrijd tegen de amateurs van VVSB (8-0) zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam in 124 duels tot 50 treffers. Met de Eindhovenaren pakte hij de landstitel (2015), KNVB-beker en Johan Cruijff Schaal (beide in 2012).

Memphis is momenteel met Nederland actief op het EK. Hij benutte donderdag een strafschop tegen Oostenrijk (2-0) en mede daardoor plaatste Oranje zich met nog één groepswedstrijd te gaan - maandag tegen Noord-Macedonië voor de achtste finales. Nederland won eerder al van Oekraïne (3-2).