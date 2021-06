Wesley Hoedt vervolgt zijn loopbaan in de Belgische Jupiler Pro League. De zesvoudig international van Oranje heeft donderdag zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2025 bij Anderlecht.

De 27-jarige verdediger komt over Southampton, dat hem vorig jaar verhuurde aan Lazio. In Engeland had hij nog een contract voor één seizoen. Het is niet bekend welk bedrag er met de transfer gemoeid gaat.

"De contacten tussen RSC Anderlecht en mezelf lopen ondertussen al meer dan een jaar", zegt Hoedt op de site van zijn nieuwe werkgever. "Het was wachten op het juiste moment."

Hoedt had naar eigen zeggen onmiddellijk een klik met trainer Vincent Kompany. Bij Anderlecht wordt Hoedt herenigd met de ervaren middenvelder Lior Refaelov, met wie hij bij Antwerp samenspeelde.

"Het is aan mezelf en Lior om de kleedkamer de nodige volwassenheid bij te brengen. En de vele jonge spelers te helpen ontwikkelen." Op de training zal Hoedt onder anderen landgenoten Michel Vlap en Warner Hahn tegenkomen.

Hoedt tekende in 2012 eerste profcontract bij AZ

Hoedt ondertekende eind 2012 zijn eerste profcontract bij AZ. In 2015 maakte hij de overstap naar Lazio. Twee jaar later werd hij gekocht door Southampton. De Noord-Hollander speelde 45 wedstrijden voor de Engelse club voor hij werd uitgeleend aan achtereenvolgens Celta de Vigo, Antwerp en Lazio.

Anderlecht eindigde afgelopen seizoen als derde in de Jupiler Pro League.