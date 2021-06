De Slowaak Denis Vavro is een dag voor het EK-duel met Zweden positief getest op het coronavirus. Dat bevestigde bondscoach Stefan Tarkovic donderdag op een persconferentie in Sint-Petersburg.

Ook een lid van de Slowaakse begeleidingsstaf bleek besmet. Beiden zijn in zelfisolatie gegaan.

"Ik heb met hem gesproken, hij vertoont geen symptomen", zei Tarkovic over Vavro. De verdediger van Lazio, die afgelopen seizoen werd verhuurd aan het Spaanse Huesca, bleef op de bank in de met 2-1 gewonnen eerste groepswedstrijd tegen Polen.

Slowakije neemt het vrijdagmiddag in Sint-Petersburg op tegen Zweden. Die ploeg had in de aanloop naar het EK ook al te kampen met meerdere coronabesmettingen. Zweden begon het EK met een gelijkspel (0-0) tegen Spanje.

Slowakije kan zich vrijdag met een zege op Zweden al plaatsen voor de achtste finales op het eindtoernooi.