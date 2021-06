Gianluigi Buffon keert na twintig jaar terug bij Parma. De 43-jarige doelman heeft donderdag zijn handtekening gezet onder een contract voor één seizoen bij de club, die vorige maand degradeerde uit de Serie A.

Buffon maakte eind vorige maand al bekend dat hij zijn contract bij Juventus niet zou verlengen. Hij was bezig aan zijn tweede periode in Turijn.

De 176-voudig international van Italië speelde bij Juventus tussen 2001 en 2018 ruim vijfhonderd duels, voordat hij naar Paris Saint-Germain vertrok. Na één seizoen in Frankrijk keerde de routinier weer terug.

De afgelopen twee seizoenen was Buffon bij Juventus meestal tweede keus achter Wojciech Szczesny. Hij kwam in twee jaar tijd tot zestien Serie A-duels.

Bij Parma beleefde Buffon in 1995 zijn grote doorbraak. In zes seizoenen speelde hij 220 duels voor de club uit Emilia-Romagna. In 2001 maakte hij de overstap naar Juventus, waar hij zeventien jaar onafgebroken speelde.

Parma maakte de transfer van Buffon donderdag met een fraaie video wereldkundig. "Hij is terug waar hij hoort. Hij is thuis", zo valt te lezen op de sociale kanalen van de club.