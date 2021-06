Voormalig PSV-speler Oscar Hiljemark stopt met voetballen. De 28-jarige middenvelder kampt met langdurig blessureleed en heeft daarom besloten zijn loopbaan per direct te beëindigen.

De Zweed speelde het afgelopen seizoen een aantal wedstrijden voor de Deense club Aalborg BK en raakte eind november geblesseerd.

"De afgelopen maanden zijn niet gegaan zoals gepland", schreef Hiljemark donderdag op Instagram over zijn revalidatie. De middenvelder had een contract tot 2023 bij Aalborg. Hij blijft actief voor de club als onderdeel van de trainersstaf van het eerste elftal.

Hiljemark speelde 2,5 jaar voor PSV, dat hem in de zomer van 2015 voor 2 miljoen euro naar Palermo liet gaan. De Eindhovenaren hadden hem eerder voor zo'n 3 miljoen euro gekocht van het Zweedse Elfsborg.

In totaal speelde Hiljemark, die in Eindhoven ook al regelmatig geblesseerd was, 65 officiële wedstrijden voor PSV. Hij kwam 28 keer uit voor het Zweedse nationale elftal.