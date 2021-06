Arjen Robben heeft nog altijd geen besluit genomen over zijn toekomst. De 96-voudig Oranje-international neemt zorgvuldig zijn tijd om na te denken en te overleggen met zijn club FC Groningen.

"Uiteindelijk moet Arjen er iets over gaan zeggen. Wat ik wel kan delen is dat we daar met elkaar over in gesprek zijn", zegt Mark-Jan Fledderus, de technisch directeur van FC Groningen, tijdens de tv-uitzending 50 jaar FC Groningen.

"Hij is een week of twee, drie geleden een paar dagen met Bernadien (zijn vrouw, red.) alleen weggeweest om er goed over na te denken. Hij is er nog niet helemaal uit."

Fledderus heeft alle begrip voor de twijfels bij de 37-jarige Robben, die afgelopen seizoen bij zijn oude club FC Groningen terugkeerde als prof, maar door blessures tot slechts een handvol wedstrijden kwam.

"Aan de ene kant wil hij heel graag voetballen - dat merk je aan alles - en nog een keer voor een vol stadion spelen. Aan de andere kant wordt hij een dagje ouder, heeft hij wat pijntjes in het lichaam en heeft hij een heel zwaar jaar gehad. Dat is de worsteling die er is."

Robben kwam in totaal tot zeven wedstrijden. De oud-speler van Chelsea, Real Madrid, Bayern München en Oranje gaf daarin twee assists, allebei tijdens het uitduel met FC Emmen (0-4) van begin mei.