Trainer Gennaro Gattuso is na 22 dagen alweer vertrokken bij Fiorentina. Volgens Italiaanse media zou de coach met zijn nieuwe werkgever overhoop liggen over het te voeren transferbeleid.

Gattuso wil naar verluidt alleen maar spelers aantrekken die ook onder contract staan bij zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes. Fiorentina wilde hier niet in meegaan en heeft donderdag besloten, volgens een verklaring "in goed overleg met Gattuso", de samenwerking te beëindigen.

De 43-jarige Gattuso kreeg vorige maand als trainer van Napoli nog te horen dat zijn aflopende verbintenis niet werd verlengd. Hij was daar sinds december 2019 werkzaam. Twee dagen later zette hij zijn handtekening onder een contract bij Fiorentina.

Fiorentina was voor Gattuso zijn vierde club als trainer in de Italiaanse Serie A. Naast Napoli was hij werkzaam bij Palermo en AC Milan. Bij laatstgenoemde club maakte de Italiaan furore als spijkerharde middenvelder. De 73-voudig Italiaans international speelde dertien jaar bij 'I Rossoneri'.

Fiorentina bivakkeert de laatste jaren in de onderste regionen van de Serie A. 'La Viola' eindigde in het afgelopen seizoen als dertiende.