Sergio Ramos vertrekt na zestien jaar bij Real Madrid. De 35-jarige Spaanse verdediger verlengt zijn aflopende contract niet, zo meldt de Spaanse topclub woensdag.

Het einde van Ramos bij Real komt niet als een verrassing. Beide partijen spraken afgelopen seizoen regelmatig met elkaar over een nieuwe verbintenis, maar lagen niet op één lijn. Zo wilde Ramos naar verluidt een tweejarig in plaats van eenjarig contract en zag hij het niet zitten om 10 procent van zijn salaris in te leveren.

Ramos zal zijn beslissing om Real te verlaten donderdag op een speciaal belegde persconferentie gaan toelichten.

Real nam Ramos in 2005 voor 27 miljoen euro over van Sevilla, waar hij de jeugdopleiding doorliep en zijn debuut maakte in het profvoetbal. Sindsdien kwam hij tot 671 officiële wedstrijden voor de 'Koninklijke' en daarin was hij goed voor liefst 101 doelpunten en veertig assists.

Ramos reeg de prijzen aaneen met Real. Hij veroverde vijf keer de landstitel, vijf keer de Champions League, vier keer het WK voor clubs, drie keer de Europese supercup, twee keer de Copa del Rey en vier keer de Spaanse Supercup, waarmee hij een van de succesvolste spelers is in de clubgeschiedenis.

Real pakte in het voorbije seizoen geen enkele prijs en is van plan om komende zomer de selectie te gaan verjongen. Naast Ramos vertrekken waarschijnlijk ook onder anderen Marcelo en Isco. Zinédine Zidane stapte al op als trainer en wordt opgevolgd door Carlo Ancelotti, die al eerder de coach was van Real.