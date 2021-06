Ronald Koeman rekent op de komst van Memphis Depay bij FC Barcelona. Volgens de coach is het een kwestie van tijd voordat de spits van het Nederlands elftal bij de Spaanse grootmacht tekent.

"Het is bijna zo", zei Koeman woensdagavond tegen Voetbal International bij de onthulling van het standbeeld van zijn vader Martin Koeman bij het stadion van FC Groningen. "Het contract is nog niet getekend, maar wel bijna. Ik wilde hem al in januari halen, als het nu wel gebeurt is dat heel mooi. We weten wat we aan elkaar hebben."

De 27-jarige Memphis liet eerder op de dag al doorschemeren aan de NOS dat er alleen nog wat formaliteiten rond de transfer afgerond moeten worden. "Er zijn dingen gaande, hou het nieuws in de gaten. Ik heb nog niks getekend. Maar ik heb altijd al gezegd dat ik het heel mooi zou vinden om voor Barcelona of Koeman te spelen."

Memphis is transfervrij nadat hij zijn aflopende contract bij Olympique Lyon na vijf jaar niet wilde verlengen. In januari werd de spits al in verband gebracht met een transfer naar FC Barcelona, maar toen kon de club, die financieel zwaar is getroffen door de coronacrisis, niet voldoen aan de vraagprijs van Lyon. Met Oranje is hij momenteel actief op het EK.

Koeman en Memphis werkten eerder al samen bij het Nederlands elftal, toen Koeman van 2018 tot 2020 bondscoach was. Onder leiding van de oud-international kwam de spits volledig tot wasdom en plaatste Oranje zich voor het eerst sinds 2012 weer voor een EK. Koeman verruilde Oranje vorig jaar voor zijn droomclub FC Barcelona.

Ronald Koeman en Memphis Depay werkten eerder al samen bij het Nederlands elftal. Foto: Pro Shots

Koeman liep eerder Wijnaldum mis

Met de waarschijnlijke komst van Memphis wordt Koeman alsnog herenigd met een tweede Oranje-international na Frenkie de Jong. Eerder zag de coach Georginio Wijnaldum tekenen bij Paris Saint-Germain, terwijl de zaakwaarnemer van Wijnaldum al verschillende gesprekken had gevoerd met FC Barcelona.

"Dat had ook te maken met de situatie zoals die bij Barcelona was", refereerde Koeman bij VI aan de soap rond zijn aanblijven. "Er is een andere partij tussengekomen. Ik heb er met 'Gini' over gesproken en het was aan hem om de keuze te maken."

Koeman was met zijn broer Erwin Koeman woensdagavond in Groningen om het standbeeld van zijn vader Martin Koeman te onthullen. Dat gebeurde tijdens het vijftigjarige jubileum van de club. Koeman senior speelde van 1963 tot en met 1973 voor FC Groningen en diens voorloper GVAV. In 2013 overleed hij na een hartaanval.

"Dit is een ongelooflijk trots moment", aldus Ronald Koeman. "Er was hier al een Koeman-tribune, maar een standbeeld van je vader is de overtreffende trap."