Ton Lokhoff is woensdag na ruim twee maanden opgestapt als technisch directeur van NAC Breda. De clubicoon kon het niet eens worden met trainer Maurice Steijn over het te voeren transferbeleid.

NAC stelde Lokhoff in april aan als technisch directeur, maar zijn komst zou niet in goede aarde zijn gevallen bij Steijn. De laatste dagen werd daardoor veelvuldig gespeculeerd over een vertrek van een van beiden en het is dus Lokhoff die vertrekt.

"Ik had me er veel van voorgesteld, maar helaas is het anders gelopen en dat is de realiteit. Ik wens de technische staf, spelers, directie en supporters het allerbeste toe" zegt Lokhoff op de website van NAC.

Algemeen directeur Mattijs Manders betreurt het besluit van Lokhoff. "Wij respecteren de wens van Ton natuurlijk en gaan in goede harmonie uit elkaar. Ik wil hem mede namens de rvc en aandeelhouders bedanken voor zijn inzet voor de club."

Trainer Maurice Steijn blijft bij NAC Breda. Trainer Maurice Steijn blijft bij NAC Breda. Foto: Pro Shots

Raad van commissarissen riep op tot verbroedering

De raad van commissarissen (rvc) van NAC riep dinsdag nog op tot verbroedering. "We geven Manders een duidelijke opdracht mee: houd vast aan de doelstellingen van de club, met behoud van zowel de technisch directeur als de hoofdtrainer. Zorg voor een omgeving waarin dat mogelijk is", schreef het orgaan in een verklaring.

Steijn is sinds de zomer van 2020 trainer van NAC en ligt nog tot medio 2023 vast bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Onlangs werd zelfs Dirk Kuijt in verband gebracht met NAC omdat hij zou zijn gespot in het Rat Verlegh Stadion, maar door de stellingname van de rvc lijkt Steijn gewoon te kunnen blijven zitten.

NAC plaatste zich afgelopen seizoen voor de play-offs voor promotie naar de Eredivisie en knokte zich door overwinningen op Almere City en FC Emmen naar de finale. NEC dwong echter promotie af door in het Rat Verlegh Stadion met 1-2 te winnen, waardoor NAC ook komend seizoen actief is in de Keuken Kampioen Divisie.