Reinier Robbemond is woensdag door De Graafschap aangesteld als nieuwe trainer. De 49-jarige coach tekende een contract voor twee seizoenen bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Robbemond is de opvolger van Mike Snoei, die een maand geleden werd ontslagen nadat De Graafschap promotie naar de Eredivisie misliep.

Met Robbemond haalt De Graafschap een oude bekende terug. De oud-middenvelder kwam van 2004 tot 2009 als speler uit voor de Doetinchemmers. Hij speelde ruim honderd wedstrijden en scoorde daarin zes keer.

Robbemond kijkt uit naar zijn terugkeer op De Vijverberg. "Na een geweldige, succesvolle periode bij een topclub als Maccabi Tel Aviv mag ik nu terugkeren als hoofdtrainer bij deze mooie club. Ik heb als speler hier een geweldige tijd meegemaakt met altijd een volle Vijverberg waar het fantastische publiek je altijd steunde tot de laatste seconde."

Eerder had Robbemond Jong AZ en TOP Oss onder zijn hoede. Ook was hij assistent-coach bij PSV, Willem II en Oranje onder 18. Sinds begin dit jaar was hij in Israël assistent van Patrick van Leeuwen bij Maccabi Tel Aviv.

'Zijn visie sluit aan bij de wensen van de club'

Manager voetbalzaken Peter Hofstede van De Graafschap is blij met de komst van Robbemond. "Hij heeft ervaring als trainer - in zowel binnenland als buitenland - en heeft een duidelijke voetbalvisie die aansluit bij waar we met de club heen willen", zegt hij op de website van de club.

"Daarbij hoort ook het inpassen van eigen jeugd, waar we komend seizoen verder op in willen zetten. Daarnaast heeft Reinier natuurlijk een verleden bij ons. Hij kent De Graafschap, de cultuur van onze club én de achterban."

De Graafschap liep afgelopen seizoen promotie naar de Eredivisie mis. In de laatste twee speelrondes van de Keuken Kampioen Divisie werd de zeker lijkende tweede plek - en daarmee directe promotie - uit handen gegeven door puntenverlies tegen Jong Ajax (0-0) en Helmond Sport (1-1). In de play-offs werd vervolgens direct met 2-3 van Roda JC verloren.