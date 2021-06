Feyenoord begint het nieuwe seizoen met een wedstrijd tegen FK Decic uit Montenegro of KF Drita uit Kosovo. Dat heeft de loting voor de voorronde van de Conference League in Nyon woensdag bepaald.

Feyenoord begint op 22 juli met een uitwedstrijd. Een week later is de return in De Kuip. Decic en Drita nemen het eerst in de eerste voorronde (8 en 15 juli) nog tegen elkaar op. De winnaar van het tweeluik wordt de tegenstander van Feyenoord.

Decic werd afgelopen seizoen tweede in Montenegro en begint aan zijn eerste seizoen in het Europese voetbal. Drita was als drievoudig landskampioen van Kosovo de afgelopen drie jaar al actief buiten de landsgrenzen, maar werd steeds uitgeschakeld in de voorrondes. Clubs uit Zweden, Luxemburg en Polen bleken te sterk.

Er waren negen mogelijke opponenten voor de ploeg van de nieuwe trainer Arne Slot bij de loting. Naast FK Decic en KF Drita waren dat Pogon Szczecin (Polen), Racing FC Union (Luxemburg), Breidablik (IJsland), La Fiorita (San Marino), Birkirkara FC (Malta), FC Sfântul Gheorghe (Noord-Macedonië) en FK Partizani (Albanië).

De Conference League is een nieuwe competitie die door de UEFA in het leven is geroepen, naast de Champions League en Europa League. In de Conference League zullen met name clubs uit kleinere voetballanden spelen.

Namens Nederland stroomt Vitesse in bij de derde voorronde. Daarna volgt voor Feyenoord en Vitesse nog een play-off voor een plek in de groepsfase.

Eerder op de dag werd al geloot voor de tweede voorronde van de Champions League. PSV werd hierbij gekoppeld aan de Turkse club Galatasaray.