PSV neemt het in de tweede voorronde van de Champions League op tegen het Turkse Galatasaray. Dat heeft de loting in het Zwitserse Nyon woensdag uitgewezen.

De heenwedstrijd in Eindhoven wordt op 20 of 21 juli gespeeld en de return in Istanboel is een week later. PSV zal in totaal drie clubs moeten verslaan om toegelaten te worden tot de groepsfase van de Champions League.

Met Ryan Babel, Ryan Donk en Halil Dervisoglu heeft Galatasaray drie voormalig Eredivisie-spelers in de gelederen. De club uit Istanboel eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Turkse Süper Lig met evenveel punten als kampioen Besiktas.

Bij de loting voor de tweede ronde waren er drie mogelijke opponenten voor PSV. Naast Galatasaray waren dat het Oostenrijkse Rapid Wien en het Deense FC Midtjylland.

Feyenoord vanmiddag in koker bij Conference League

In het seizoen 2018/2019 speelde PSV voor het laatst in de Champions League. De twee seizoenen daarna kwamen de Eindhovenaren uit in de Europa League.

Woensdag vanaf 13.30 uur wordt er ook geloot voor de tweede voorronde van de nieuwe Conference League. Namens Nederland gaat Feyenoord dan in de koker.